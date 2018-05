Federer kehrt auf die ATP-Tour zurück

Federer bestätigte seine Teilnahme am Turnier im TC Weissenhof, wo er im letzten Jahr in der Startrunde an Tommy Haas gescheitert war. Seine bislang letzte Partie bestritt Der 36-jährige Baselbieter im März am Turnier in Miami, ehe er wie im vergangenen Jahr eine Pause einlegte und auf die Sandplatzsaison verzichtete.

Neben Federer werden in Stuttgart unter anderen auch die Kanadier Milos Raonic und Denis Shapovalov, der Australier Nick Kyrgios sowie der Südkoreaner Chung Hyeon am Start sein.

(SDA)