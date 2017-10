Federer revanchiert sich gegen Del Potro

Federer steht in seinem siebten Final des Jahres. © Keystone/AP/Andy Wong

Roger Federer steht zum dritten Mal nach 2010 und 2014 im Final des ATP Masters 1000 in Schanghai. Der Schweizer besiegte Juan Martin del Potro 3:6, 6:3, 6:3 und revanchierte sich erfolgreich für die vor fünf Wochen erlittene Viertelfinal-Niederlage am US Open.