Roger Federer schlägt einen Volley © KEYSTONE/EPA AAP/TONY MCDONOUGH

Roger Federer gewinnt auch sein drittes Einzel am Hopman Cup in Perth. Mit einem 7:6 (7:5), 7:5-Sieg gegen Jack Sock bringt er die Schweiz im letzten Gruppenspiel gegen die USA mit 1:0 in Führung.Der Schweiz fehlt damit noch ein Punkt zum Einzug in den Final.