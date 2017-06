Federer schlägt in Halle Titelverteidiger Mayer

Federer steht zum 13. Mal in Folge im Halbfinal des Rasenturniers von Halle © KEYSTONE/DPA/A3634/_FRISO GENTSCH

Roger Federer steht beim ATP-Turnier in Halle zum 13. Mal in Folge in den Halbfinals. Er besiegt den Titelverteidiger Florian Mayer 6:3, 6:4.15 Mal trat Federer bisher beim Turnier in Westfalen an.