Federer startet gegen Dolgopolow

Roger Federer strebt in Wimbledon seinen achten Titel an © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Knifflige Startaufgaben für Roger Federer und Stan Wawrinka am Turnier in Wimbledon: Federer trifft in der 1. Runde auf Alexander Dolgopolow. Wawrinka beginnt gegen den Russen Daniil Medwedew.