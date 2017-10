Federer stoppt Nadal im Final von Schanghai

Mit dem 94. Titel zog er in der Bestenliste mit dem zweitplatzierten Ivan Lendl gleich. Einzig Jimmy Connors (109 Turniersiege) erreichte mehr. Nadal, der zuletzt vor einer Woche in Peking triumphiert hatte, verlor in seinem zehnten Final des Jahres zum vierten Mal.

Mit dem vierten Sieg im vierten Duell des Jahres und dem saisonübergreifend fünften in Folge wahrte Federer seine kleine Chance, das Jahr 2017 noch als Weltranglisten-Erster abzuschliessen. Er verringerte den Rückstand in der Jahreswertung auf den führenden Nadal auf 1960 Punkte. In Basel, Paris und den ATP-Finals in London kann er noch maximal 3000 Punkte sammeln.

Im 38. Duell mit Nadal (15:23 Siege) überzeugte Federer durchwegs. Die Umstellung vom flach spielenden Rechtshänder Del Potro zum Topspin-Tennis von Linkshänder Nadal gelang ihm ausgezeichnet. Gleich im ersten Game nahm er Nadal den Service ab, danach brachte er den ersten Satz bestechend solide und überaus offensiv spielend ins Trockene.

Im zweiten Satz glückten Federer Breaks zum 3:2 und zum 6:3 nach nur 72 Minuten. Nadal versuchte, aggressiver zu spielen, beging dadurch aber mehr Fehler. Über das ganze Spiel kam der Spanier, der Federer in der Vergangenheit vor allem mit den hohen Topspin-Bällen auf die Rückhandseite immer wieder vor unlösbare stellte, zu keiner Breakchance. Zu keiner Zeit liess sich Federer weit hinter die Grundlinie drängen, meist diktierte er das Geschehen.

