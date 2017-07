Kann Roger Federer auch gegen Dusan Lajovic überzeugen? © EPA/NIC BOTHMA

Für Roger Federer kommt es heute in Wimbledon zu einer Premiere. Er spielt das erste Mal in seiner Karriere gegen den 27-jährigen Serben Dusan Lajovic, die Weltnummer 79. Alles andere als ein Sieg des Schweizers wäre eine faustdicke Überraschung. Verfolge das Spiel in unserem Live-Ticker.