Federer trifft auf Lu Yen-Hsun

Roger Federer ist mit acht Titeln der Rekordsieger am ATP-Turnier im westfälischen Halle © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Roger Federer trifft nächste Woche am ATP-Turnier in Halle in der 1. Runde auf Lu Yen-Hsun (ATP 68) aus Taiwan. Gegen den 33-Jährigen hat Federer die drei bisherigen Begegnungen jeweils ohne Satzverlust gewonnen. Im Erfolgsfall wartet in der 2.