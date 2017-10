Roger Federer pausiert in Paris und konzentriert sich auf die ATP-Finals in London © KEYSTONE/AP Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy von nächster Woche. Die Absage kommt nach dem achten Turniersieg an den Swiss Indoors in Basel nicht überraschend.Der Weltranglisten-Zweite will sich voll auf das Masters in London konzentrieren, das am 12.