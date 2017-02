Federers Traum von 20 Grand-Slam-Titeln

Die grössten Chancen rechnet sich der 18-fache Grand-Slam-Sieger in Wimbledon aus. Auch beim US Open glaubt der 35-jährige Baselbieter an seine Möglichkeiten – im Gegensatz zum French Open: «Ich muss mir die Frage stellen, wie viele Turniere ich mit Blick auf Roland Garros spielen will.» Um in Paris zu reüssieren, sei eine perfekte Vorbereitung auf Sand unumgänglich.

In seiner weitsichtigen Planung sieht Federer nebst der harten Arbeit auch den Schlüssel zu seiner lange anhaltenden Erfolgskarriere und zum Gewinn des 18. Grand-Slam-Titels am Australian Open im Januar. Das richtige Handling seines Berufs- und Privatlebens habe es ihm erlaubt, seinen Sport so lange zu lieben und fit zu bleiben. Als er die Nummer 1 geworden sei, sei er mit Anfragen überhäuft worden. «Ich habe in 90 Prozent der Fälle Nein gesagt», betonte der Schweizer.

Federer steht derzeit am ATP-Turnier in seiner Wahlheimat Dubai im Einsatz. Vor Kurzem hat er mit den Swiss Indoors in Basel einen neuen Dreijahresvertrag bis 2019 unterzeichnet.

(SDA)