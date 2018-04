Fehlpassorgie besiegelt Niederlage

Trotz vollmundiger Ankündigung, seine Spieler offensiv einzustellen, konnte die Mannschaft von Interimstrainer Kuzmanovic keine Antwort auf dem Feld liefern. Die St.Galler waren besonders in der ersten Halbzeit zu harmlos. Nach dem Seitenwechsel kamen sie zwar etwas besser ins Spiel, brachten jedoch kaum gefährliche Aktionen zustande. Der späte Anschlusstreffer in der 93. Minute konnte das Spielgeschehen nicht mehr ändern.

Tor

Dejan Stojanovic: 4.0

War am Sonntag eindeutig mehr gefordert als sein Gegenpart. Konnte sich einige Male auszeichnen und gefährliche Aktionen unterbinden. Einzig beim zwischenzeitlichen 2:0 sah der Schlussmann etwas unglücklich aus.

Verteidigung

Silvan Hefti: 3.5

Kämpferischer Auftritt von Hefti. Allerdings bekundete er oft Mühe mit Carlinhos. Wurde auch einige Male überlaufen. Versuchte, sich in der zweiten Halbzeit ins Offensivspiel einzuschalten, jedoch resultierten aus seinen Versuchen oftmals Ballverluste.

Alain Wiss: 4.0

Zeigte sich in gewohnt kämpferischer Manier und war einer der besseren Verteidiger der Partie. Mit viel Glück wurde sein kapitaler Fehler in der 52. Spielminute nicht bestraft, als er den Ball gegen Carlinhos verlor und dieser beinahe einnetzen konnte.

Jasper van der Werff: 4.0

Findet langsam wieder zur alten Form zurück. Hatte seine Gegenspieler mehrheitlich unter Kontrolle, nur die Zuordnung stimmte nicht immer. Mit diesem Manko war er jedoch nicht alleine, auch seine Kollegen standen immer wieder an der falschen Stelle oder kamen zu spät.

Andreas Wittwer: 3.5

Diskreter Auftritt des Aussenverteidigers. Bekundete oft Probleme, die schnellen Lugano-Flügelspieler zu stoppen. Auch im Spiel nach vorne unterliefen ihm zu viele Fehlpässe.

Mittelfeld

Marco Aratore: 3.5

Trotz des späten Anschlusstors: Über 90 Minuten gesehen war auch Aratore ein Ausfall. Seine Flanken waren viel zu unpräzise, viele Zuspiele missglückten ihm. Es ist schade, ihn in dieser Verfassung zu sehen, wissen wir doch, dass er es bedeutend besser kann.

Leider zu spät kam der Anschlusstreffer ⚽️🥅 von Marco #Aratore gegen Lugano… #FCSG pic.twitter.com/6iYGaWm4c9 — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) April 29, 2018

Yannis Tafer: 3.5

Durfte seit langem wieder einmal von Beginn weg ran. Rechtfertigte seine Nomination nur teilweise. Zwar war er bemüht, das Offensivspiel zu beleben, jedoch unterliefen ihm viel zu viele Fehlpässe.

Nzuzi Toko: 4.0

Wenn es einmal nicht läuft, ist immer Verlass auf Toko, so auch am Sonntag. Sündigte zwar wie das ganze Mittelfeld im Spielaufbau, zeigte im Vergleich zu seinen Mitspielern jedoch wenigstens Biss und Einsatzwille.

Rúnar Már Sigurjónsson: 3.5

Fand nie den Anschluss in die Partie. Konnte in der ersten Halbzeit mit einem Distanzschuss einen Akzent setzen, blieb ansonsten jedoch blass. Im Spielaufbau misslang ihm einiges. Zudem erwarten wir mehr Offensiv-Ausrufezeichen von ihm.

Peter Tschernegg: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Danijel Aleksic: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Stjepan Kukuruzovic: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm

Nassim Ben Khalifa: 3.5

Haderte oft mit sich selber. Scheint sich nicht an die Position als hängende Spitze gewöhnen zu können. War ähnlich blass wie Sturmpartner Itten, zeigte jedoch etwas mehr Biss und Wille.

Cedric Itten: 3.0

War ein Totalausfall. Schlich wie ein Phantom durch den gegnerischen Strafraum und konnte sich kaum in Szene setzen. Wäre Buess fit gewesen, wäre Itten wahrscheinlich schon zur Halbzeit ausgewechselt worden.

FM1Today-Teamdurchschnitt: 3.6

Fazit

Der FC St.Gallen bricht sich mit vielen Fehlern im Spielaufbau selbst das Genick. Ungezählte Bälle landeten beim Gegner und der Spielfluss wurde dadurch erheblich beeinträchtigt. Streckenweise erinnerte das Aufbauspiel der Ostschweizer an eine Grümpelturnier-Mannschaft und war in keiner Weise Super-League-tauglich. Die Offensivabteilung war eine grosse Enttäuschung, das Mittelfeld zu weit weg von den gegnerischen Spielern und in der Verteidigung stimmte oftmals die Zuordnung nicht. In dieser Verfassung ist die Mannschaft definitiv kein Kandidat für Europa. Weil Luzern und Zürich ebenfalls patzten, bleibt die Chance auf Rang 3 weiterhin bestehen. Fest steht jedoch: Auf den neuen Cheftrainer wartet eine Menge Arbeit. Und im Sommer müssen echte Verstärkungen her, nicht nur Ergänzungsspieler.

Reto Latzer