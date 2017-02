Fehlschuss im letzten Anschlag lassen Medaillenträume platzen

Benjamin Weger war zunächst auf Medaillenkurs unterwegs © KEYSTONE/EPA/LISI NIESNER

Der Schweizer Benjamin Weger verpasst an den WM in Hochfilzen einen Coup. Der Walliser ist im Einzel über 20 km auf Medaillenkurs, ehe er im letzten Stehend-Anschlag noch eine Scheibe stehen lässt.Benjamin Weger erreichte in der Endabrechnung Platz 10 mit 1:01 Minuten Rückstand auf Bronze.