«Ich mag es nicht, ständig fotografiert zu werden», sagte die 36-Jährige der deutschen Bahn-Zeitschrift «DB Mobil». Sie sei auch «gerne mal unsichtbar».

Um ihre Ruhe zu haben, lebt Woll bis heute in ihrem Heimatdorf Homberg in Hessen. «Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass man das als so aussergewöhnlich wahrnimmt», sagte sie. «Alle denken, eine erfolgreiche Schauspielerin müsse in Berlin wohnen.» Sie brauche aber die Ruhe in ihrem Dorf, um «wieder aufzuladen».

(SDA)