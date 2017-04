Felsblock legt Bahnverkehr am Brünig lahm

Umsteigen: Auf der Berner Seite des Brünigpasses verkehren am Montag Ersatzbusse, weil ein Felsblock auf das Gleis der Brünigbahn gestürzt ist. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Auf die Geleise der Brünigbahn ist am Montagvormittag ein Felsblock gestürzt. Voraussichtlich bis zum frühen Abend ist der Bahnverkehr zwischen Interlaken BE und Luzern unterbrochen. Die Passagiere müssen in Busse umsteigen oder einen Umweg über Bern machen.