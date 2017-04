Ferienrückkehrer stehen stundenlang vor dem Gotthard

Kein neues Bild am Gotthard: Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden staut sich auf der A2 vor dem Südportal bis auf zwölf Kilometer mit einer Wartezeit von etwa drei Stunden. (Archivbild) © KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

So haben sich das die meisten Ferienrückkehrer wohl nicht vorgestellt: Ihre Fahrt in die Deutschschweiz verzögerte sich am Samstag um mehrere Stunden. Geduld brauchten sie vor dem Gotthard-Südportal.