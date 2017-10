«Werners Schlagerwelt» live aus der Radio City! Da kann ja nichts schief gehen. Mit den Fäaschtbänkler, Melissa Naschenweng, Vincent Gross, Steffen Jürgens, Michael Fischer und Robin Marc gab es Musik, die nicht nur das Schlager-Herz höher schlagen lässt.

Schon nach wenigen Minuten tanzte das Partyvolk auf den Bänken und es ging so richtig die Post ab. Alle Bilder der grossen Party vom Olma-Sonntag in der Radio City findest du in der Galerie.

(red.)