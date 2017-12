Feuer im Londoner Zoo nach rund drei Stunden gelöscht

Im Zoo von London ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Nach rund drei Stunden war das Feuer nahe des Streichelzoos gelöscht. Mehrere Angestellte des Tierparks erlitten Rauchvergiftungen und einen Schock, ein Erdferkel wurde nach dem Ende der Löscharbeiten vermisst. © Keystone/AP PA/DOMINIC LIPINSKI

Im Zoo von London ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und 72 Einsatzkräften aus, um die Flammen in einem Café und einem Laden in der Nähe des Streichelzoos zu bekämpfen, wie die Feuerwehr mitteilte.