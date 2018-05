Feuer in einem Hotel in der Altstadt von Luzern

Im Hotel Schlüssel in der Altstadt in Luzern ist ein Feuer ausgebrochen. © David Kunz / SDA

In einem Hotel in der Luzerner Altstadt ist am Mittwoch gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist das Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz. Über 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.Die Feuerwehr sei um 11.