Feuer in Montlingen: Hund warnte Familie

«Mitten in der Nacht bellte der Hund der Nachbarn ziemlich laut und ich erwachte», erinnert sich eine Anwohnerin in Montlingen. Als sie aus dem Fenster sah, züngelten bereits die ersten Flammen aus dem Schopf und aus dem Dach des Nachbarhauses.«Ich war kurz wie versteinert, dann riss ich mich zusammen und weckte alle», sagt die Frau. Sie hatte irrsinnige Angst und rief sogleich die Feuerwehr. Auch die 70-jährige Elsbeth Schmalz wurde vom Brand überrascht. «Als ich gegen Mitternacht aus den Dachfenster sah, fragte ich mich im ersten Moment, was das für eine seltsame schwarze Wolke ist.» Dann habe sie den Hund bellen gehört und die ersten Schreie: «Feuer! Feuer! Feuer!» Sie weckte sofort ihren Mann und ihren Enkel. Das Haus von Familie Schmalz steht unmittelbar neben dem brennenden Haus: «Wir hatten fürchterliche Angst um die Bewohner des brennenden Hauses bis wir sie draussen gesehen haben.»

«Familie ist jetzt obdachlos»

Die Nachbarn seien sofort aus dem Haus gerannt und hätten mitansehen müssen, wie das Haus Opfer der Flammen wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit rund 50 Einsatzkräften. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Hauses konnten laut einer weiteren Nachbarin bei Verwandten unterkommen: «Sie stehen völlig unter Schock», sagt die Frau. Man habe trotz der Tragödie riesiges Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Am Ort des Brandes zeigt sich ein Bild der Zerstörung: Der Schopf ist völlig ausgebrannt und auch der Wohnbereich wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Fenster ist das Ausmass der Zerstörung nur zu Schätzen. «Da kann man nie wieder drin wohnen», sagt ein Nachbar.

Gemeinde bietet Hilfe an

Bei der Gemeinde Oberriet haben sich schon einige Leute gemeldet, die der betroffenen Familie helfen wollen. Diese sei unterdessen bei Verwandten einquartiert. Der Gemeindepräsident Rolf Huber ist von der Tragödie betroffen: «So ein Schicksal trifft das ganze Dorf. Wir haben sofort unseren Sozialen Dienst damit beauftragt, nach der Familie zu sehen». Unter der Mailadresse angelo.bont@oberriet.ch können sich Leute melden, die der betroffenen Familie helfen möchten. Die St.Galler Kantonspolizei sucht derzeit in den verkohlten Überresten des Hauses nach Spuren um die Brandursache zu ermitteln.

