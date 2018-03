Feuer zerstört 70 Häuser in australischem Küstenstädtchen

Ein verheerendes Feuer hat in einer Kleinstadt in der Nähe von Sydney rund 70 Häuser zerstört. © KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS

Durch ein Buschfeuer sind in dem australischen Küstenstädtchen Tathra mehr als 70 Häuser und andere Gebäude niedergebrannt. Rund um die Gemeinde an der Südostküste waren am Montag mehr als 150 Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu halten.