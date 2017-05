Feuer zerstört Bauernhaus

Das Bauernhaus in Geuensee LU erlitt nach dem Brand grossen Schaden und ist nicht mehr bewohnbar. © Luzerner Polizei

In einem Bauernhaus in Geuensee ist am Sonntag gegen 20.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zwei Männer und drei Kinder konnten sich selbständig retten. Drei von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zum Arzt.