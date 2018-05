Feuerherz – In meinen Träumen ist die Hölle los

Mit dem Nachfolger toppten die Jungs ihren Erfolg sogar noch und gingen mit einer #1 in den Schlagercharts im Gepäck mit Genre-Stars wie Florian Silbereisen und Maite Kelly auf Tour. Nach gefeierten Shows und Auszeichnungen, wie dem Nachwuchs-Preis von Radio B2, haben Dominique, Matt, Karsten und Sebastian genug Erfahrung, um ihr bisher persönlichstes Album abzuliefern.

Und Feuerherz trägt nicht ohne Grund den Namen der Band: Zum ersten Mal legen die Boys mit «Nummer 1» einen eigenen Song vor, den sie zusammen mit Maite Kelly geschrieben haben. Während der Supportslots auf Kellys Tournee trafen sie sich zu gemeinsamen Sessions und brachten zusammen sozusagen ein Tour-Baby auf den Weg, das die Jungs jetzt in die Welt tragen dürfen. Unter anderem im Herbst auf der ersten eigenen Deutschland-Tour .

Mit den aufwendig choreographierten Dates im Oktober und November erfüllen sich Feuerherz einen Lebenstraum: «Für uns ist diese Tour das grösste Geschenk. Die schönsten Shows sind doch die, bei denen man in strahlende Gesichter blickt und im Herbst wollen wir unseren Fans als Headliner zeigen, was in uns steckt.» Es ist sicher kein Zufall, dass die Erfüllung dieses Traums mit dem Release ihres intimsten Albums zusammenfällt. Die Jungs haben sich unüberhörbar entwickelt und stecken 100% echte Emotion in die zwölf brandneuen Songs.

Gleich die erste Single «In meinen Träumen ist die Hölle los», katapultiert die Messlatte direkt auf Wolke 7, denn im Kopfkino von Feuerherz läuft ein Blockbuster, der aus feinsten Feierbeats, unwiderstehlichen Vocals und hochansteckendem Chorus besteht. Der neue Song lässt das Herz vom ersten Takt an höher schlagen.