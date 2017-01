Feuersalamander behalten Erinnerung auch nach der Kältestarre

Auch nach der Winterstarre erinnern sich Feuersalamander an Futterorte. © heckbr / flickr CC BY-SA 2.0

Säugetiere vergessen während des Winterschlafs. Nicht so Amphibien: Wie Forscher nun am Beispiel von Feuersalamandern zeigen, erinnern sich diese Lurche auch nach der Kältestarre an kurz vor der Winterpause Erlerntes.