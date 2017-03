Feuerwehrleute trainieren im 6,9 Grad kalten Genfersee

In Genf übten Feuerwehrleute am Dienstag die Rettung von Personen aus 6,9 Grad kaltem Wasser. © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Feuerwehrleute aus Genf, Lausanne, Neuenburg und aus dem französischen Grenzgebiet haben am Dienstag in Genf den Einsatz im 6,9 Grad kalten See in Genf geübt. Sie wurden dabei von Kollegen in Taucheranzügen begleitet. Die 15 Teilnehmer mussten zunächst rund hundert Meter schwimmen.