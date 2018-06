FIFA sehr zufrieden mit dem Videobeweis

Der Videobeweis ist bislang ein Erfolg © KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Die FIFA hat die Premiere des Videobeweises bei der WM in Russland als «sehr zufriedenstellend» bewertet. «Es ist so gelaufen, wie es laufen soll. Wir hoffen, dass es so weitergeht», sagte ein Sprecher.