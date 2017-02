«Fifty Shades Darker» hält Platz 1

Regisseur James Foley hält sich vom 23. bis 26. Februar 2017 mit seinem Film "Fifty Shades Darker" schon das dritte Wochenende an der Spitze der Schweizer Kinocharts. (Archiv) © Keystone/EPA/HAYOUNG JEON

Die Sadomaso-Romanze «Fifty Shades Darker» hat schon das dritte Wochenende, wenn auch mit sinkender Intensität, am meisten Leute in die Schweizer Kinos gelockt. Hart auf den Fersen ist ihr in der Deutschschweiz «John Wick: Chapter 2».