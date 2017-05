Beim Mähen dieser Böschung in Filisur GR rutschte ein Mann aus und geriet mit einem Fuss in das sich drehende Messer des Rasenmähers. © Kantonspolizei Graubünden

Ein Mann hat sich beim Rasenmähen in Filisur am Donnerstagabend schwer verletzt. Der 40-Jährige rutschte in einer abfallenden Böschung aus und geriet mit einem Fuss in das sich drehende Messer des Rasenmähers.