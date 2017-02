Fillon geht gegen Justizermittlungen in die Offensive

Geht in die Offensive: Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon. © KEYSTONE/AP AFP Pool/THOMAS SAMSON

In der Scheinbeschäftigungs-Affäre geht der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon gegen die Justiz in die Offensive. Die Anwälte Fillons forderten die nationale Finanzstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf, die Ermittlungen einzustellen oder abzugeben.