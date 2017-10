Filmpreis der Zürcher Kirchen an Schweizer Film «Blue My Mind»

Der neue Preis ist ökumenisch ausgerichtet und will den Dialog zwischen den Religionen und Kulturen fördern. «Lisa Brühlmann ist mutig und sprengt drastisch und verstörend Grenzen. Das universelle Thema des Erwachsenwerdens trifft auf aktuelle Generationenkonflikte. Mit einer berührenden Metapher öffnet sie den Horizont für das Neue», begründet die Jury der Zürcher Kirchen ihre Wahl.

Das Coming-of-Age-Drama «Blue My Mind» war vor seiner Premiere am ZFF am Partnerfestival in San Sebastian zur Uraufführung gelangt. In den Hauptrollen sind Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen und Regula Grauwiller zu sehen.

Der Film startet am 9. November 2017 in den Deutschschweizer Kinos.

(SDA)