Der britische Finanzinvestor und ehemalige Sunrise-Besitzer CVC Capital schnappt sich 80 Prozent am bisher eigenständigen Uhrenhersteller Breitling aus Grenchen SO. Die Besitzerfamilie um Théodore Schneider bleibt mit 20 Prozent beteiligt, wie CVC am Freitag mitteilte.

Der Abschluss der Transaktion wird für Juni 2017 erwartet. (SDA)