Finanzminister bekommen eigenes G20

Finanzminister Ueli Maurer besucht G20-Gipfel. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Mit Finanzminister Ueli Maurer reist erstmals ein Magistrat nicht nur im Vorfeld an einen G20-Gipfel. Der Finanzminister wird laut seinem Departement in Hamburg an einem parallelen Treffen der G20-Finanzminister teilnehmen.