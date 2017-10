In Sölden konnte Lara Gut überzeugen, heute will sie wieder angreifen. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Einen Tag vor dem heutigen Weltcup-Saisonauftakt in Sölden kündete Lara Gut überraschend an, dass sie beim Riesenslalom an den Start gehen werde. Kann die Tessinerin nach ihrer Verletzung bereits wieder vorne mitmischen? Verfolge das Rennen im Livestream.