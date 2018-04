Finnischer Natispieler zu den SCL Tigers

Dazu wurden die Verträge mit dem Kanadier Aaron Gagnon und dem Schweden Mikael Johansson verlängert. Der 29-jährige finnische Nationalspieler Harri Pesonen spielte seit 2014 für den HC Lausanne und hat in 203 Meisterschaftsspielen 156 Skorerpunkte gesammelt (63 Tore, 93 Assists).

Gagnon, der vor einem Jahr vom SC Bern zu den Emmentalern stiess, erzielte in dieser Saison in 52 Spielen 32 Skorerpunkte (20/12). Der 31-jährige Bully-Spezialist unterschrieb wie Mikael Johannson, der nach der Olympiapause vom HC Davos zu den SCL Tigers wechselt und in 9 Meisterschaftsspielen 9 Skorerpunkte erzielte (1/7), einen Vertrag für eine Saison.

(SDA)