Firmenpleiten in der Schweiz gehen leicht zurück

Im Baugewerbe ist das Konkursrisiko besonders hoch. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 sind in der Schweiz 1497 Unternehmen in Konkurs gegangen. Das sind drei Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Gleichzeitig wurden mehr Firmen gegründet.