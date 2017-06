Fischereizentrum Steinach offiziell eingeweiht

Das neue Fischereizentrum ist der Ersatz für die alte Fischzuchtanlage in Rorschach, welche wegen eines abgelaufenen Baurechtsvertrags aufgegeben werden musste. Nebst neuem Fischereizentrum wurden auch ein Seewasserpumpwerk und eine Bootsanlegestelle im Hafen Steinach realisiert. Gesamthaft beliefen sich die Kosten auf 12,4 Millionen Franken.

Viele Arten ausgestorben

Das Fischereizentrum wird genutzt, um bedrohte Krebs- und Fischarten zu erhalten, da bereits rund die Hälfte der heimischen Arten bedroht oder schon ausgestorben ist.

Weitere Aufgaben sind die Überwachung des Fischereibetriebs, die Sicherung der Fischbestände bei Baustellen-Abfischungen oder Gewässerverschmutzungen sowie die Bestandesüberwachung.

Bis das neue Fischereizentrum politisch angenommen wurde, sind einige Jahre vergangen. Bei der Schluss-Abstimmung im St.Galler Kantonsrat im März 2013 wurde der Bau des neuen Fischereizentrums Steinach noch abgelehnt. Nur eine Stimme hatte zum Ja gefehlt. Ausserdem waren 14 Ratsmitglieder nicht anwesend, um abzustimmen. Man sprach anschliessend von einem «Betriebsunfall».

Einblick in die Anlagen

Mit der Ablehnung hatte man damals nicht gerechnet, weil das Projekt bei Vorabstimmungen gut ankam. Beim zweiten Anlauf ein halbes Jahr später gab es dann doch noch grünes Licht vom Kantonsrat – für eine abgespeckte Variante. Im Oktober 2015 konnte mit dem Neubau begonnen werden.

Jetzt, 18 Monate später eröffnet das Fischereizentrum. Die Bevölkerung kann zu einem späteren Zeitpunkt alles in Augenschein nehmen. Am 26. August findet der Tag der offenen Tür statt und alle Interessierten erhalten Einblick in die Arbeit des Fischereizentrums und die Anlagen.

