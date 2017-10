Fischreiher löst Stromausfall aus

Der Fischreiher löste an der Freileitung im Tobelacker einen Kurzschluss aus. Dieser Kurzschluss führte um 18:46 Uhr zur automatischen Abschaltung in der Transformatorenstation Dietfurt, schreiben die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) in einer Mitteilung. Die ersten Teilgebiete hatten nach rund 45 Minuten wieder Strom. «Um 19:58 Uhr funktionierte die Stromversorgung wieder überall einwandfrei», schreiben die SAK. Vom Stromausfall betroffen waren die Regionen um Oberhelfenschwil, Dietfurt und Necker.

(red.)