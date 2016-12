Fisher hatte offenbar vor ihrem Tod einen Rückfall

Die am Dienstag mit 60 Jahren verstorbene "Star Wars"-Darstellerin Carrie Fisher soll vor ihrer tödlichen Herzattacke einen Rückfall in die Drogensucht gehabt haben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Die am Dienstag verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher soll etwa einen Monat vor ihrem Tod einen Rückfall in die Drogensucht gehabt haben. An Thanksgiving will eine Gewährsperson sie gesehen haben «high as a kite», wie «radaronline.com» berichtet.