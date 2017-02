Fiva vor Bischofberger: Schweizer Doppelsieg in Schweden

Alex Fiva setzte sich in Idre vor seinem Landsmann Marc Bischofberger durch © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON

Die Schweizer Skicrosser feiern in Idre in Mittelschweden einen gleich doppelten Erfolg. Alex Fiva gewinnt das Weltcuprennen in Skandinavien vor seinem Teamkollegen Marc Bischofberger.