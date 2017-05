Fixe Blitzer bleiben in St.Gallen bestehen

Radarkästen verärgern die Autofahrer. © FM1Today/rar

Der Kanton Aargau verzichtet ganz auf fixe Blitzer. Am Dienstag scheiterte eine Motion, welche eine fest installierte Radaranlage in Baden forderte. Der Grosse Rat argumentierte, dass fixe Blitzer der Abzockerei und nicht der Unfallverhütung dienen würden. In St.Gallen sieht die Situation anders aus. Fest installierte Blitzer seien notwendig.