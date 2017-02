Fleissige Blechpolizisten sorgen für Umsatz

Die Kantonspolizei St.Gallen verfügt über neun semi-stationäre Blitzkästen, diese stehen in der Regel vier bis acht Wochen an einem Ort. Letztes Jahr haben sie 201’000 Mal geblitzt und für Busseinnahmen von 15 Millionen Franken gesorgt, wie «20Minuten» schreibt.

Fixe Standorte – weniger Tempo

Das ist der weitaus grösste Teil der insgesamt 250’000 Temposünder, die im Kanton St.Gallen erwischt wurden. Trotzdem haben auch die stationären Tempo-Radare einen wichtigen Effekt: «Bei fixen Standorten wird kurz vor der Anlage speziell auf die gefahrene Geschwindigkeit geachtet», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Letztes Jahr sind 16’600 Schnellfahrer in die fixen Radarfallen geraten.

Die fünf einträglichsten Blitzer

Die Nummer 1 unter den einträglichsten, fix platzierten Blechpolizisten steht in Altstätten an der Stossstrasse, 5082 Mal blitzte dieser letztes Jahr. An zweiter Stelle folgt der Radar an der St.Gallerstrasse in Zuzwil mit 3230 Bildern, danach jener an der Kappelerstrasse in Ebnat-Kappel (1732), gefolgt von den Anlagen an der Balgacherstrasse in Heerbrugg (1630) und an der Oberen Bahnhofstrasse in Rapperswil (1250).

Drei mobile Radaranlagen

Die Kantonspolizei setzt auch mobile Radaranlagen ein und dies nicht zu knapp. Mit ihren drei Anlagen haben sie 33 000 Personen erwischt, die zu schnell unterwegs waren. 2016 haben alle Radaranlagen insgesamt 17 Millionen Fahrzeuge vorbeifahrende Autos gezählt, wie Hanspeter Krüsi gegenüber FM1Today bestätigte.

(red.)