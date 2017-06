Flip-Flops: In Stadt und Büro ein No-Go

In Zusammenarbeit mit:

Die Dinge drohen wieder mal ernsthaft aus dem Ruder zu laufen – schuld ist die erste Hitzewelle des Jahres. Und jedem, der auch nur ein Milligramm mehr Hirn als der blonde Rüpel im Weissen Haus hat, dürfte klar sein, dass diese Entwicklung munter weitergeht: Es wird wärmer und wärmer, Jahr für Jahr ein bisschen. Und damit gehen nicht nur die Gletscher bachab, sondern auch die Vernunft, der Anstand und das stilistische Feingefühl der Menschen, die brav arbeitend dieser Hitze trotzen müssen.

Nun ist es also ein paar Tage über dreissig Grad warm, und was sieht man allenthalben durch die Stadt watscheln? Männer und Frauen in Flip-Flops. Man muss gar nicht erst an die Mengen von Staub, Hundekot, Geröll und Müll denken, den sie damit direkt zwischen ihre Zehen schaufeln – schon allein der Anblick der entblössten Füsse auf einem Stück Sohle mit zwei Schlaufen reicht, um sich vor Grauen zu schütteln.

Bei Flip-Flops müssen wir deshalb, und sei es zum spuckenden Missfallen einer lauthals maulenden Mehrheit, die rote Karte ziehen und postulieren: Ausser im eigenen privaten Garten, am Pool und am Strand (okay, und in der Badi) ist diese ambitionslose Witz-Fussbekleidung partout nicht zu tragen. Im Büro schon gar nicht. Mitarbeiter, die in Flip-Flops zur Arbeit erscheinen, sollten umgehend nach Hause (oder zum nächsten Schuh-Fachgeschäft) geschickt werden.

Dies gilt übrigens nicht nur für Herren, deren Füsse in weniger als einem Prozent aller Fälle in irgendeiner Weise sehenswert sind, sondern selbstverständlich auch für Damen. Selbst für solche, die jede Woche zur Pediküre gehen. Sandalen (sogar solche von Birkenstock) leisten da wesentlich bessere Dienste. Dies wiederum gilt auch nur in beschränktem Masse für extrem modekompetente Männer, denen wir Birkis und Riemensandalen verzeihen würden. Manche können, aber es sind weniger als einer von hundert.

Warum diese krasse Ablehnung? Weil niemand (ausser abgebrühten Fussfetischisten) im Büro oder beruflichen Kontext die Zehen seiner Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzten sehen sollte. Und die Ränder der Ferse schon gar nicht, brrr. Aus vernünftigem Grund hat anständiges Schuhwerk für Damen und Herren eine geschlossene Zehen- und Fersenpartie. Ein bisschen tapferer Widerstand gegen die Verlotterung aller Sitten muss einfach sein.