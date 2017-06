Drei neue Ministerinnen in Frankreichs Regierung: Die frühere Bahnmanagerin Florence Parly wird neue französische Verteidigungsministerin. Sie löst in diesem Amt die zurückgetretene Zentrumspolitikerin Sylvie Goulard ab, wie am Mittwochabend offiziell mitgeteilt wurde.

Die Juristin Nicole Belloubet wird neue Justizministerin, die bisherige Chefin der Elitehochschule ENA, Nathalie Loiseau, neue Europaministerin. (SDA)