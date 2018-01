Florida: Es regnet erstarrte Leguane

Ein Journalist veröffentlichte auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto eines Grünen Leguans, der – auf dem Rücken und die Beine starr in die Luft gereckt – neben einem Swimmingpool liegt. Andere Twitter-Nutzer posteten ähnliche Fotos.

The @pbpost had a piece today about cold-shocked iguanas falling from trees. Laughed it off until I was walking back to my @pbcsd office this afternoon! Watch out! 🦎 from above! #iguana #cold #floridawinter pic.twitter.com/iRVgTjNxlb

— Bryan Craig Sandala (@BCSandalaSDPBC) January 4, 2018