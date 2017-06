«Flower Power» an Weltausstellung in Astana

Der ab Samstag bis am 10.September geöffnete Pavillon ist in der Mitte in vier thematische Häuser unterteilt: Die Monte Rosa Hütte, das Rösti Haus, das Haus des Wassers und das Haus der Schweizer Innovationen.

«Die Schweiz hat sich für die Energiewende ausgesprochen», sagte am Dienstag Botschafter Nicolas Bideau, Chef von Präsenz Schweiz, vor den Medien in Genf. Der Slogan «Flower Power» stehe für die Kraft der Natur und deren Potenzial in Form von neuen Energien.

Präsenz Schweiz koordinierte den Bau und Betrieb des Schweizer Pavillons mit einem Budget von 4,2 Millionen Franken an der ersten Weltausstellung in Zentralasien. Die Schweizer Innovationskraft wird unter anderem anhand des Solarflugzeugs «Solar Stratos» gezeigt.

Der Westschweizer Abenteurer Raphaël Domjan will mit dem rein solarbetriebenen Flugzeug bis an die Stratosphäre an die Grenze des Weltalls fliegen. Mit Bertrand Piccard wird ein zweiter Pionier in Sachen Solarflugzeugen einen Auftritt im Schweizer Pavillon haben.

Von der Landesregierung werden drei Mitglieder in Kasachstan erwartet. Den Auftakt macht Aussenminister Didier Burkhalter am 19. Juni mit der Eröffnung einer vom DEZA organisierten Konferenz zum länderübergreifenden Wassermanagement in Zentralasien.

Am 11. August wird Bundespräsidentin Doris Leuthard anlässlich des Schweizer Nationentags an der Expo 17 im Pavillon empfangen. Auch Bundesrat Ueli Maurer wird dem Pavillon im Rahmen einer Reise nach Zentralasien im Juli einen Besuch abstatten.

(SDA)