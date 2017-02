Flüchtlinge protestieren gegen Zustände

Afghanische Flüchtlinge protestieren auf dem ehemaligen Athener Flughafen. © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/ORESTIS PANAGIOTOU

In Griechenland gestrandete Flüchtlinge haben am Montag in einer Protestaktion Migrationsminister Yannis Mouzalas den Zugang zu ihrer Unterkunft im ehemaligen Athener Flughafenterminal verwehrt.