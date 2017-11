Flüchtlingslager Saatari in Jordanien mit mehr Sonnenkollektoren

Solarstrom im Flüchtlingslager: In Jordanien wurde am Montag die grösste Anlage für Solarstrom eingeweiht. © KEYSTONE/EPA/STRINGER

Jordanien hat am Montag die grösste solarbetriebene Stromanlage in einem Flüchtlingslager eingeweiht. So sollen künftig 4000 Sonnenkollektoren Strom für Flüchtlinge liefern.