Flughafen Zürich führt Gesichtserkennung bei Passkontrolle ein

Ab Ende September wird es am Flughafen Zürich bei der Passkontrolle auch automatisierte Schleusen geben (Archiv). © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Flughafen Zürich führt ab Ende September bei der Passkontrolle Geräte für die automatisierte Gesichtserkennung ein. Die Schleusen werden von der Kantonspolizei Zürich betrieben. Voraussichtlich am 27. September werden die automatisierten Schleusen in Betrieb genommen, wie eine Flughafen-Sprecherin am Freitag einen Bericht der Zeitungen «Tages-Anzeiger» und «Bund» bestätigte.