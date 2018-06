Flugzeug fängt in Frankfurt Feuer

Wie «Airlive.net» berichtet, sei der Zwischenfall bei einem Abkopplungs-Manöver geschehen. Ein Fahrzeug zog das Flugzeug vom Gate weg, dabei sei es zum Brand gekommen. Zum Zeitpunkt seien weder Crew noch Passagiere an Bord gewesen.

Der Airbus A340-300 der Star Alliance war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls von der Lufthansa in Gebrauch.

UPDATE There were no passengers or crew onboard this Lufthansa Airbus A340-300 (reg. D-AIFA) during incident https://t.co/evbUNssrMq pic.twitter.com/Rc88p07ekk

— AIRLIVE (@airlivenet) June 11, 2018