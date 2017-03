Rettungskräfte helfen den Passagieren des in Flammen aufgegangenen Flugzeugs in Peru. Alle Menschen an Bord überlebten, doch es gab viele Leichtverletzte. © KEYSTONE/EPA EFE / PERUVIAN NATIONAL POLICE/HANDOUT

Ein Flugzeug mit 140 Passagieren an Bord ist nach der Landung in der zentralperuanischen Kleinstadt Jauja in Flammen aufgegangen. Nach Berichten von Zeugen verlor der Pilot wegen starker Winde die Kontrolle, andere sprachen von der Explosion eines Reifens als Ursache.