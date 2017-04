Flugzeuge, soweit das Auge reicht

An der AERO geht es um Ästhetik, nicht nur beim Fliegen. © AERO

In Friedrichshafen am Bodensee tummeln sich in diesen Tagen tausende von Flugzeug-Fans. Heute Mittwoch ist auf dem Messegelände die AERO 2017, die grösste Messe für allgemeine Luftfahrt in Europa, eröffnet worden. Vom Segelflugzeug bis zum Business-Jet gibt es alles zu sehen.